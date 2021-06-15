2021年6月以來前十大台股ETF人氣王出爐。據CMoney統計至2021年6月11日，交易量前四大ETF為元大台灣50、中信關鍵半導體ETF、國泰台灣5G+、元大高股息，交易金額都逾25億元，法人觀察，ESG、5G、高股息等類型最受投資人青睞。

中信投信指出，台灣首檔聚焦半導體，結合ESG投資策略的中信關鍵半導體ETF，掛牌後隨即成為台股ETF新科人氣王，短短不到兩周時間成交金額就衝上所有台股ETF中排名第二，更一舉成為受益人數、基金規模第8大的台股ETF。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，近期台股表現雖因疫情憂慮，表現相對壓抑，但疫苗畢竟已經面市，疫情將成短期事件，長期歐美經濟復甦，5G手機、電動車等趨勢未變，半導體產業的長期基本面仍在，是吸引市場投資人的主要原因。

張圭慧強調，近期IC設計類股業績展望出色，根據研調機構Counterpoint報告，台灣IC設計產業龍頭於全球手機晶片市佔率再創新高，已連三季稱霸業界，持續拉大市占率領先優勢。IC設計產業能在激烈競爭中搶占上風，追根究柢還是因為台灣半導體產業鏈完整，當全球急缺產能，半導體上游IC設計業者在中游晶圓代工業者的奧援下，產能相對穩定，成為擴大市佔率的關鍵。

另一方面，張圭慧指出，IC設計產業在宅經濟、中美博奕的轉單效益助長下，該產業營收、終端晶片的市佔率等數據不僅有望挑戰歷史新高，甚至有機會高於全球IC設計產業的平均值。中美博奕導致的去美化、去中化的轉單效益，促成台灣IC設計產業於終端晶片市佔率大幅提升，2021年訂單暴增到出貨量能的2、3倍。近期IC設計產業龍頭公布5月營收，單月營收再創歷史新高。IC產業接單暢旺，也將帶動半導體中下游廠商業績表現。

張圭慧亦提醒，疫情發展仍是半導體產業表現的變數，雖然IC設計受到的影響預料相對小，但若竹科感染擴大，也將影響股價震盪，建議投資人宜分批布局。