這波疫情對產業的衝擊，依據工總調查結果顯示，製造業面臨新五缺「缺料、缺櫃、缺工、缺疫苗、缺紓困補助」。有六成以上的企業表示「訂單減少」與「獲利減少」；57％的企業表示「員工無法正常上班」，另有兩成業者表示「生產線停工」影響到營運，更有超過半數業者飽受缺料之苦，原物料上漲、缺貨櫃、缺工已影響到產業營運。

面對這波疫情，工總調查發現，業者反映最需要政府協助的前三大事項為「增加疫苗施打」（75.15％）、「營業稅減免」（72.59％）、「員工薪資補貼」（71.25％）三項。

其中。「增加疫苗施打」已成為各產業類別的高度共識，在開放式填答中，填答者認為「加速疫苗施打」是渡過此波疫情最重要的措施，「讓企業活下去」是當務之急。因為紓困僅能一時救急，惟有提高疫苗施打率，才是早日控制疫情，讓經濟活動早日恢復正常的唯一方法，所以施打疫苗在排序比紓困更為優先。

對疫苗，工總指出，受訪產業多數指名需要經WHO認證的莫德納/輝瑞/AZ疫苗，因為這才能解除客戶端對工班人員健康疑慮，並能恢復製造業正常營運，希望儘快完成全民施打疫苗，建立全民防護網，並規劃將具有戰略性產業的生產廠商與重要業務工作人員列入優先施打疫苗的對象群。

工總依據調查結果，提出四點建議，一是，儘速完成疫苗採購與施打，建立產業防疫SOP。二是，對於製造業及早提供產業紓困協助，三是，萬物齊漲，政府應平抑物價。四是，協助解決人力短缺問題。