基於環境、社會及公司治理（ESG）受全球高度重視，有鑑於ESG資訊揭露重要性，金管會將於今年強化年報資訊揭露及投信基金ESG資訊揭露，以進一步促使企業重視企業社會責任。

為使公開發行公司建立永續經營概念及重視氣候變遷議題，金管會已於109年修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」要求公司應揭露公司營運相關之ESG議題之風險評估及其管理策略，並評估氣候變遷之潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊，為進一步提升各公司ESG資訊揭露品質及提供更具可比較性之資訊，將修訂年報附表、增訂參考範例及揭露指引，以引導公司揭露較為重要之環境及社會議題。

如在環境方面，揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之佔比）等更為具體明確及量化之內容，以實踐企業永續發展之目標。