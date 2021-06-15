日本立憲民主黨等4個在野黨今天對內閣提出不信任案，下午眾議院院會進行表決，聯合執政的自由民主黨與公明黨，加上日本維新會反對，最後以多數票否決了不信任案。

日本立憲民主黨、共產黨、國民民主黨和社民黨4個在野黨今天上午提出內閣不信任案（不信任決議案）。

日本放送協會（NHK）報導，立憲民主黨代表枝野幸男下午在眾議院院會上，約以1個半小時說明不信任案的主旨。

枝野指出，包括追加預算案（補正預算）等國會要處理的法案堆積如山，在這樣戰後最大危機之下，執政黨卻拒絕延長國會會期、堅持國會閉會；首相菅義偉已沒有資格擔任危急情況下的國家領導人，強力要求菅義偉立即下台。

自民黨幹事長代理柴山昌彥反駁稱，菅內閣盡全力進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫，以讓國民回到安心的日常生活為優先；在野黨難道不能理解，因為疫情提出不信任案，本身就是損害國民對政治的信賴。

隨後眾議院對不信任案進行記名投票，在自民黨、公明黨與日本維新會反對下，最後以多數票否決了不信任案。