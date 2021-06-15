今天日本職棒的跨聯盟交流戰補賽，台灣好手吳念庭效力的埼玉西武獅客場力拚廣島東洋鯉魚，吳念庭持續擔任先發第4棒、鎮守二壘，可惜本戰3打數無安打，連續安打場次停在9場，終場西武獅3比5飲恨。

今天賽前吳念庭連9場貢獻安打、連4場有打點進帳，本季目前35分打點暫居球隊打點王，得點圈打擊率5成領先其他選手，獲得「得點圈之鬼」封號。

連續第8天先發出賽的吳念庭，可能有點疲憊，今天首打席在得點圈有人的機會下，面對廣島隊先發投手大瀨良大地，先是看了3顆壞球沒有攻擊，之後大瀨良追上球數，最後三振了吳念庭；第2次上場打擊時，吳念庭在球數落後下再吞一張老K，連續兩個打席無功而返。

第3次站上打擊區，吳念庭揮擊出去，可惜一記看來扎實的飛球被廣島中外野手接住，8局上雙方平手、西武兩人在壘的情況下，吳念庭原本有機會再嘗試一次，不過總教練換上代打，吳念庭提前退場。

截至本戰，吳念庭本季目前201打數、58安打、35分打點，打率2成89，西武下一場賽事是台北時間18日下午4點45分，於主場和千葉羅德海洋進行系列戰。