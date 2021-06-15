今（15）立法院審查紓困4.0特別預算，有立委提議將藝文工作者紓困從補助8個月改為3個月，提案最後改為主決議，並未刪減預算。對此，藝文界紛紛發出沉重呼籲，藝文復甦之路漫長，每一筆預算都很重要。紙風車文教基金會執行長李永豐引用莎士比亞《哈姆雷特》名句發聲，「大人啊，請不要欺負這些伶人，因為他們是時代的見證。」

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，表演藝術衰於百業之前，興於百業之後，「遇到疫情，藝文產業往往是站在海嘯浪頭的第一排，衝擊來得比其他行業早，並且最晚解封、恢復如常。而藝術工作者為了一場演出，前後過程所要付出的成本，更實難以為外人道。」

朱宗慶表示，藝文界尚未從2020年的疫情中恢復元氣，現在又面臨更為嚴峻的難關，「如何穩住現有的動能，是許多團隊、藝文工作者現下每天面對的課題；未來還有多長的一段路需要走、多少時間才能復甦，更尚無能得知。」

李永豐表示，「長年來，不管誰當文化部長，立法院經常有些豬頭提案，一不小心，政黨協商，莫名其妙藝文界就成為政治祭品，二十年幾年來皆如此。」李永豐說，不管提案成不成，一定要站出來發聲，「否則未來只能對著祭品哭泣 、惋惜、咒罵，那又有何意義！」

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「30餘年來，我們的表演藝術好不容易有了今日的崢嶸，千萬不能因疫情影響而潰敗。」