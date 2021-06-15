全球疫情爆發迄今1年有餘，造成航運業貨櫃嚴重短缺，推升全球運價屢屢創下歷史新高，然而如今又將準備面臨一場新的航運危機；外媒報導，大陸廣東省疫情升溫，造成港口堵塞，交貨延遲，進一步推升已經很高的航運成本。

《CNBC》報導，新冠疫情爆發造成貨櫃嚴重短缺，蘇伊士運河長賜輪塞港事件更是雪上加霜，大陸廣東省新冠疫情升溫，當局已採取行動，封鎖地區和企業，以防止病毒擴散；分析師和航運從業人士表示，這將導致大陸主要港口航運嚴重延誤，且由於停泊滯留的時間提升，將進一步推升處於高點的航運成本。

廣東省為重要航運樞紐，約佔大陸出口總額24%，據世界航運理事會 (World Shipping Council) 數據顯示，深圳港和廣州港分別是世界第三和第五大貨櫃港口；供應鏈整合平台創辦人兼執行長Brian Glick表示，深圳和廣州的中斷可能將對供應鏈產生前所未見的影響，伴隨著今年全球供應鏈所面臨的挑戰，航運業處於「絕對未知的水域」。

自去年底開始，歐美多地經濟逐漸解封，人們報復性購買需求激增，貨櫃箱嚴重短缺，造成貨物運輸大幅延誤，進而帶動運價上漲。

航運軟體商3GTMS企業發展副總裁JP Wiggins指出，大陸的港口對美國消費者將造成更大的影響，許多受延誤的貨物都將運往北美；而相較之下，蘇伊士運河堵塞則是對歐洲的貿易影響更大，因為許多受阻的貨物目的地都是歐洲，「所有製造地位於亞洲的商品恐將面臨短缺」。

供應鏈研究公司Everstream Analytics AI方案副總裁Shehrina Kamal表示，許多無法接受貨物被延誤的託運商，將會從海運換成空運，這也將進一步推升運輸成本，「船隻在深圳鹽田國際貨櫃碼頭的等待時間，從日均0.5天飆升至16天」。

Shehrina Kamal進一步指出，港口堵塞也將會對其他港口產生連鎖反應，隨著船隻改道轉往其他港口，附近的港口也將受到影響，甚至會延續至廣西、雲南、湖北等省分。