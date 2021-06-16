千里達多巴哥緊靠著南美洲的委內瑞拉，首都名為西班牙港。（圖／Google Map)

就在美國總統拜登才在七國集團峰會上宣佈將捐贈5億劑疫苗後，美國駐南美小國千里達與多巴哥(Trinidad and Tobago,通稱千里達)大使館發布一則驚人消息，宣佈捐贈給千里達80瓶輝瑞疫苗，令外界大惑不解。拜登這種近乎侮辱性的外交動作其實傳達的意思很簡單，它要警告這個位於美國後院的南美小國「離中國遠一點」。仔細分析還能發現，美方送來mRNA疫苗，其名稱第一個字母m代表的是「信使」（messenger），正代表著這是來自美國老大哥的傳遞給千里達的重要訊息。

拜登捐贈80瓶疫苗確實讓人驚訝，因為這完全不符合所有與公共衛生及外交上的常規，美大使館的消息在推上發布後，網路上一邊議論紛紛，一邊嘲笑美國太過小氣，有人直言「希望貼文是忘了後還還有幾個0」。而為何會有80瓶？一箱輝瑞疫苗有195瓶，要捐80瓶還從冷凍庫拿出一箱，打開後取出80瓶，剩下的再放回冷凍庫，另外找個貯存箱包裝好80瓶以空運寄送過去。為了這點疫苗，美國務院還訓令當地大使館先上網發布消息，當然是唯恐天下不知，此事美國不怕被嘲笑，只怕對方與看熱鬧的人不解其深意。

網民嘲笑美國僅送出的80瓶輝瑞疫苗，就差不多長這樣。用不著卡車載，拿便當盒來裝就行了。（圖／網路）

輝瑞疫苗每瓶有5劑，80瓶共400劑，只能為200人完全接種。千里達有21個小島，但也有140萬人口，比台灣的彰化縣略多一些，這些疫苗當然不是為紓緩疫情之用。該國地處南美洲委內瑞拉東部靠大西洋的近海上，屬於加勒比海小安的列斯群島東南端，面積5128平方公里，主要族群以印度裔與非洲裔最多。16世紀起成為被西班牙、荷蘭與法國爭搶的殖民地，1962年正式獨立，1976年加入大英國協。當年南美革命家切．格瓦拉也曾在這一帶打過游擊。

USA Donates Vaccines to Trinidad and Tobago pic.twitter.com/5S0OTQfJU5 — U.S. Embassy POS (@USinTT) June 14, 2021

千里達的經濟水準在發展中國家屬表現較佳的前列，也是加勒比海經濟狀況最好的國家，主要是以石油、天然氣等礦藏出口為主，人均GDP為17000美元，最大貿易夥伴是美國，其次是中國。從二戰時期美國從英國手裡拿到許多個位於千里達的軍事基地，加上新建基地，最高峰時多達200餘個。千里達獨立後，美軍基地才陸續撤離，到1970年完全被清光。

中國與千里達經濟關係非常密切，雙方在一帶一路計劃上有許多合作項目。圖為大陸華為公司在千里舉辦新手機上市活動。（圖／新華社0

由於地緣關係與石油礦產，千里達的貿易十分依賴委內瑞拉，委內瑞拉與中國長期維持良好關係，千里達也因此與中國愈走愈近。美軍基地撤離千里達後，美國不斷拉攏加勒比海沿岸的南美國家，一直希望能在南美建立軍事門戶，以防後院淪陷出現第2個古巴，同時危及巴拿馬運河。快速崛起的中國近年來亦積極經營南美，試圖在美國後院建立據點，並獲得在美洲赤道區建立衛星接收站的權利，以助力其航太與國防工業發展。中國的這些動作讓美國加倍警覺，也成為後來美國對中國戰略大轉向其中一項因素。

千里達在5月中獲得中國捐贈10萬劑大陸國藥疫苗，該國政府也因為這筆疫苗捐贈再加碼下了20萬劑訂單。（圖／網路）

千里達與中國經貿關係密切，該國境內約有一萬餘華人，幾乎各項稍具規模的產業都可以看到陸企的影子。中國推動「一帶一路」計劃，千里達也是首批加入的國家。新冠疫情爆發後，各國疫苗短缺，中國擴增對外援助時，疫苗是廣受歡迎的重要物資。在中國頻頻以疫苗拉攏中南美洲國家之際，拜登一邊在歐洲外交出擊，一邊派副總統賀錦麗在6月初出訪瓜地馬拉等中美洲國家，就是為防堵中國藉疫情在中南美洲擴展勢力。

不過中國動作很快，賀錦麗尚未出發，千里達已經在5月中獲得中國捐贈10萬劑大陸國藥疫苗，該國政府也因為這筆疫苗捐贈再加碼下了20萬劑訂單。就在美國大使館在推特宣布捐贈80瓶疫苗的當天，中國駐千里達大使方遒也在推特發文，聲稱千里達購買的20萬劑國藥疫苗已在運往其首都西班牙港的途中，下個月還會有更多的疫苗抵達。兩相比較下，中美兩國各自運用不同方式，在南美展開一場外交戰。

A great day! Delighted to receive the second tranche of 200,000 Sinopharm vaccines together with Minister Dr. Amery Browne and Minister Terrence Deyalsingh. Another solid move to ramping up vaccination efforts of T&T. pic.twitter.com/7RDTTfb5HN — FANG Qiu (@AmbFangQiu) June 14, 2021

80瓶疫苗的捐贈，不論從公共衛生或外交上來看，都不是正常的作為，但把它當作傳遞外交訊息的方式就比較容意理解。尤其這80瓶輝瑞疫苗是「信使核糖核酸疫苗」，其專業名稱mRNA中的「m」字代表messenger，意為帶著基因轉錄的遺傳信息，因此譯名才有「信使」2字。一般網民或許未能理解美國國務院派遣信使傳遞何種訊息，但與美國打交道這麼多年的千里達，應該能理解其意，不外就是警告他們「離中國遠一點」罷了。