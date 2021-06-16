就在美國總統拜登才在七國集團峰會上宣佈將捐贈5億劑疫苗後，美國駐南美小國千里達與多巴哥(Trinidad and Tobago,通稱千里達)大使館發布一則驚人消息，宣佈捐贈給千里達80瓶輝瑞疫苗，令外界大惑不解。拜登這種近乎侮辱性的外交動作其實傳達的意思很簡單，它要警告這個位於美國後院的南美小國「離中國遠一點」。仔細分析還能發現，美方送來mRNA疫苗，其名稱第一個字母m代表的是「信使」（messenger），正代表著這是來自美國老大哥的傳遞給千里達的重要訊息。
拜登捐贈80瓶疫苗確實讓人驚訝，因為這完全不符合所有與公共衛生及外交上的常規，美大使館的消息在推上發布後，網路上一邊議論紛紛，一邊嘲笑美國太過小氣，有人直言「希望貼文是忘了後還還有幾個0」。而為何會有80瓶？一箱輝瑞疫苗有195瓶，要捐80瓶還從冷凍庫拿出一箱，打開後取出80瓶，剩下的再放回冷凍庫，另外找個貯存箱包裝好80瓶以空運寄送過去。為了這點疫苗，美國務院還訓令當地大使館先上網發布消息，當然是唯恐天下不知，此事美國不怕被嘲笑，只怕對方與看熱鬧的人不解其深意。
輝瑞疫苗每瓶有5劑，80瓶共400劑，只能為200人完全接種。千里達有21個小島，但也有140萬人口，比台灣的彰化縣略多一些，這些疫苗當然不是為紓緩疫情之用。該國地處南美洲委內瑞拉東部靠大西洋的近海上，屬於加勒比海小安的列斯群島東南端，面積5128平方公里，主要族群以印度裔與非洲裔最多。16世紀起成為被西班牙、荷蘭與法國爭搶的殖民地，1962年正式獨立，1976年加入大英國協。當年南美革命家切．格瓦拉也曾在這一帶打過游擊。
千里達的經濟水準在發展中國家屬表現較佳的前列，也是加勒比海經濟狀況最好的國家，主要是以石油、天然氣等礦藏出口為主，人均GDP為17000美元，最大貿易夥伴是美國，其次是中國。從二戰時期美國從英國手裡拿到許多個位於千里達的軍事基地，加上新建基地，最高峰時多達200餘個。千里達獨立後，美軍基地才陸續撤離，到1970年完全被清光。
由於地緣關係與石油礦產，千里達的貿易十分依賴委內瑞拉，委內瑞拉與中國長期維持良好關係，千里達也因此與中國愈走愈近。美軍基地撤離千里達後，美國不斷拉攏加勒比海沿岸的南美國家，一直希望能在南美建立軍事門戶，以防後院淪陷出現第2個古巴，同時危及巴拿馬運河。快速崛起的中國近年來亦積極經營南美，試圖在美國後院建立據點，並獲得在美洲赤道區建立衛星接收站的權利，以助力其航太與國防工業發展。中國的這些動作讓美國加倍警覺，也成為後來美國對中國戰略大轉向其中一項因素。
千里達與中國經貿關係密切，該國境內約有一萬餘華人，幾乎各項稍具規模的產業都可以看到陸企的影子。中國推動「一帶一路」計劃，千里達也是首批加入的國家。新冠疫情爆發後，各國疫苗短缺，中國擴增對外援助時，疫苗是廣受歡迎的重要物資。在中國頻頻以疫苗拉攏中南美洲國家之際，拜登一邊在歐洲外交出擊，一邊派副總統賀錦麗在6月初出訪瓜地馬拉等中美洲國家，就是為防堵中國藉疫情在中南美洲擴展勢力。
不過中國動作很快，賀錦麗尚未出發，千里達已經在5月中獲得中國捐贈10萬劑大陸國藥疫苗，該國政府也因為這筆疫苗捐贈再加碼下了20萬劑訂單。就在美國大使館在推特宣布捐贈80瓶疫苗的當天，中國駐千里達大使方遒也在推特發文，聲稱千里達購買的20萬劑國藥疫苗已在運往其首都西班牙港的途中，下個月還會有更多的疫苗抵達。兩相比較下，中美兩國各自運用不同方式，在南美展開一場外交戰。
80瓶疫苗的捐贈，不論從公共衛生或外交上來看，都不是正常的作為，但把它當作傳遞外交訊息的方式就比較容意理解。尤其這80瓶輝瑞疫苗是「信使核糖核酸疫苗」，其專業名稱mRNA中的「m」字代表messenger，意為帶著基因轉錄的遺傳信息，因此譯名才有「信使」2字。一般網民或許未能理解美國國務院派遣信使傳遞何種訊息，但與美國打交道這麼多年的千里達，應該能理解其意，不外就是警告他們「離中國遠一點」罷了。
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