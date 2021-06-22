疫苗是抗疫決勝的關鍵，在於要有高的保護力與覆蓋率，民眾對於疫苗仍有許多疑問，台大兒童醫院院長黃立民今(22)日回答三大常見疫苗Q＆A，舉例來說，疫苗覆蓋率高，且民眾都遵守防疫規範，只打一劑的效果便可達8成以上；兩劑疫苗施打間隔可達16周，以及疫苗混打具有方向性，否則效果會變差。

台大醫院今早舉辦「COVID-19新冠疫苗之多少」視訊線上記者會，黃立民表示，傳統疫苗如B型肝炎、百日咳等多為蛋白疫苗，然而新冠疫苗屬於mRNA與腺病毒載體疫苗，是很新的疫苗，但是匆促上陣問題也多，因此整理出三大常見問題供民眾參考。

首先，兩劑疫苗施打間隔可以間距多久？黃立民指出，在免疫學原則下，打了第一針後，只要免疫系統記得第一針的效力，無論何時打第二針效力都會持續，政府目前規定施打第一劑後8到12周要打第二針，但從臨床試驗得出，施打第一劑AZ後，第二劑間隔小於6周的保護效果為56％、6到8周為59％、9到11周63％，大於12周可達81％，代表免疫系統還記得第一針的效果。

至於只打一針的新冠疫苗保護力有多少？從臨床試驗來看，輝瑞／BNT施打第一針的保護力為52％，莫德納打第一針的保護力為69.5％，AZ一針則是76％。但根據實際使用結果來看，當疫苗大量施打後，蘇格蘭只打一針輝瑞／BNT保護力為91％，只打一針AZ為88％；南韓只打一針輝瑞／BNT為89％，只打一劑AZ是86％，顯示只打一針的效果取決當時的環境。

最後，疫苗是否可以混打？很多國家例如加拿大等已經建議可以混打，主要是要降低副作用，第一針若打腺病毒載體疫苗(例如AZ、嬌生)，為了提高保護力，第二針就必須改打mRNA疫苗(例如莫德納、輝瑞／BNT)，也就是有所謂「方向性」，但混打下發燒的副作用會增加一點。

台大醫院院長吳明賢表示，雖然社區感染火種正逐漸撲滅，但是疫情還是值得大家關注，但擔心訊息混亂導致國人恐慌，因此台大有成立新冠肺炎專區，其中有許多Q＆A供民眾取得正確的資訊。