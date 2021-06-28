傳染力超強的印度Delta變種病毒入侵台灣，由秘魯返台的祖孫到屏東枋山居家檢疫時傳開，指揮官陳時中推測，群聚染疫的12人都是感染Delta變異株。疫調時還傳出，一名鄰居是在倒垃圾時跟秘魯嬤打招呼而染疫，引發大眾恐慌。對此，台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，這是不可能的事，傳染途徑還要再調查。

屏東縣政府疫調指出，當時秘魯嬤把垃圾拿到門外，遇到鄰居婦人順便打招呼，當事人稱，兩人相隔一、兩公尺遠，都有戴口罩，打完招呼就進屋，結果害鄰居婦人也染疫，Delta病毒強到連口罩都防不住，讓外界相當恐慌。

然而台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今天接受周玉蔻採訪時指出，打招呼就染疫這是不可能的事，如果真如疫調所言，雙方都戴口罩、保持安全距離，不太可能丟個垃圾就感染，認為還是要研究是否有其他傳染途徑。

李秉穎指出，面對Delta變種病毒，只要落實戴口罩、勤洗手、保持安全距離，不管是什麼變種病毒，防護能力都是一樣。唯一有影響的是疫苗的免疫力，使保護力下降10%至20%，但避免重症比率只會微幅下降2%至3%，幾乎沒什麼改變，代表疫苗對變種病毒還是能避免重症。

李秉穎提醒，口罩要戴好、確實遮住口鼻，許多人戴口罩時露出鼻子，那有戴就跟沒有戴一樣。