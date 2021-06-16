國產高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，原本是美事一樁，但政府政治力過度介入，讓民眾深覺這不過是一齣照劇本演出的過場戲。更重要的是，未完成第三期臨床試驗，政府就趕鴨子上架要全民施打。

根據民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫所做的民調，近七成民眾不願意施打未受國際認證的疫苗，顯示國人對國產疫苗信任度嚴重不足。國產疫苗的解盲之日，應是國人對蔡英文政府的夢醒時分。

新冠疫情爆發之初，蔡政府就有布局疫苗產業的打算。認為只要疫情控制得宜、國產疫苗施打順利，建立起集體免疫力，就能為台灣贏來高光時刻，屆時台灣國際戰略地位更上層樓、生技產業成為新的護國神山。尤其民進黨在生技公司的超前部署，將為他們贏得豐厚的利潤。蔡英文的「生技夢」、民進黨的「獨立夢」、官員與投機者的「發財夢」，共同編織出這齣荒謬而危險的戲碼。

只是，過度的自信讓防疫出現漏洞，加上輕忽變種病毒的威脅、地方政府初期應變失當，因而出現疫情破口，上萬人不幸確診，四百多條寶貴生命被犧牲，沸騰的民怨動搖民進黨統治基礎，還勞動美國、日本老大哥出面贈送疫苗，才讓民進黨有喘息的機會。

過去一年來，蔡政府在對外採購上推拖延宕，甚至在本土疫情爆發後，對民間或企業捐贈百般刁難。隨著學者扮演吹哨者，指出國產疫苗研發過程中的疑點與政治干預，以及國際媒體揭露國產疫苗公司幕後資金流向，漸漸勾勒出一張綿密的政商關係網絡。

外媒《路透社》引述獨家消息指出，頗受爭議的私營軍事公司「黑水保安」創辦人普林斯，投資一間藥廠COVAXX（非全球疫苗分配平台COVAX），而COVAXX正是研發國產疫苗的「聯亞生技集團」旗下子公司。

再加上衛福部長陳時中以數量太多為由，拒絕代工ＡＺ疫苗，外界認為可能是要為國產疫苗預留產能。從上述三點可以看出，國產疫苗不單純是國內生技公司研發以解決疫苗自主的問題，還牽涉外國政商利益介入疫苗布局。

蔡英文長期以來對生技產業情有獨鍾，更曾出任家族資金投資的「宇昌生技公司」董事長，在業界人脈深厚。中研院院士陳培哲就指出，國產疫苗審查最大困難就是蔡總統，因為她讓疫苗審查公信力全無。

高端疫苗拿了政府補貼，又尚未進行第三期試驗，政府就匆匆簽約採購，擺明讓人民成為免費的白老鼠。蔡英文信誓旦旦地說沒有政務官炒股，但護航的怪異行徑難杜悠悠之口。

民進黨機關算盡太聰明，反誤了台灣人性命。蒼天有眼，若這三個大夢同時實現，不知會有多少台灣人性命賠了進去。

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