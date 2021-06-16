全國進入防疫3級警戒後，高鐵、台鐵及捷運的旅客量大幅減少，加上餐廳禁止內用與列車減班，更影響到台鐵站區內承租業者的營運，交通部台鐵局表示，已向交通部報請讓承租業者5月15日至8月31日減租50％。

台鐵局局長杜微昨巡視台北站及南港站商場，了解當前承租業者經營情形，觀察疫情期間商家面臨的困境。據悉，雖有打折、外帶促銷、及外送合作等因應，包括便利商店、零售、旅行社及餐飲等商家，營業額依然僅有平時的1至3成，也有部分合於停業免繳租金規定的單位，乾脆拉下鐵門暫停營業。

立法院財政委員會6月15日即有委員提案，建請台鐵局應研議減收業者租金，杜微表示，雖然台鐵局沒有獲得此次紓困特別預算，但仍願意接受立法委員的建議，承租業者6至8月的租金可於9月再繳納，另報請交通部，自今年5月15日至8月31日，業者應繳租金及定額權利金減收50％，待部核定內容即發布公告實施。