歐洲股市周三上漲。能源股追蹤了油價的上漲，另投資人也關注美聯準會，尋找是否縮減寬鬆政策的言論線索。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.29點或0.28%，為459.61點。如果周三持續上漲，將創下近3年半來最長連漲紀錄。

投資人今年以來一直押注穩定疫苗接種進度將推升經濟，讓基準指數今年不斷創新高。但是近期的通膨引發市場對全球貨幣政策收緊的擔憂。

周三數據顯示，英國五月通膨意外地超越英央行設定的2.0%目標。

以大宗商品為主的英國FTSE指數上漲0.3%。大型石油商BP和殼牌追蹤布蘭特原油價格飆漲，油價升至2019年4月以來新高。

歐股能源股上漲0.6%。

EverArc控股大漲8%；該公司表示，將花費20億美元收購消防產品和潤滑添加劑製造商Perimeter Solutions。

思愛普跌1.2%；該公司美國同業甲骨文公布令人失望的財測，可能影響了思愛普股價。