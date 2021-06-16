全台疫情爆發，進入第三級警戒，政府推動「紓困4.0」，針對受影響產業、民眾進行紓困補貼，不過網上有一名疑似勞保局員工表示，分流上班的情況下，電話、業務數量繁忙就算了，還有許多領不到紓困金的民眾打來飆罵，讓他感到很無奈，「政策不是我們訂定的，我們只是執行單位」。

一名網友在社群網站PTT上發文，表示今年紓困的業務又是丟給他們機關，然而由於電話量爆多，整個機關都要幫忙輪流接電話，但資訊卻時常不到位，有時候上面先發新聞，基層接線人員卻完全不知情，導致民眾打來也是一問三不知，讓他直呼「去年亂成一團，今年還是沒什麼進步」。

原PO還提到，第一線接線員也時常需要擋砲火，只要不符合紓困規則人打來詢問，就需要承受民眾的怨言，甚至還會直接飆罵三字經，但他無奈表示，「我們只是執行單位，政策不是我們訂的，我們也愛莫能助」。

原PO表示，覺得有些民眾蠻可憐的，不過仍幫不上忙，從去年開始就有檢討聲浪，但今年還是一樣，「沒有正面說明特定族群的發放，又把第一線基層推出去給不理性的民眾糟蹋」。

貼文一出，底下留言回應，「基層同仁辛苦了」、「拍拍辛苦了」、「同意民眾沒有在跟妳講道理的部分」、「基層真可憐」、「站在第一線的區公所還有地方局處真的心死」、「區公所也是一樣阿 ，被民眾罵爆，講到錢民眾沒在客氣的」。