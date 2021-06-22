據勞保局統計，截至6月17日為止，包括大台中殯禮服務職業工會、高雄市五金裝修職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會、高雄市人力資源管理人員職業工會及臺北市紋身職業工會等5職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

據勞保局統計，其中以大台中殯禮服務職業工會欠費逾760萬餘元最多，高雄市五金裝修職業工會則欠費679萬餘元次之，其餘桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會則以378萬餘元再次之，而臺北市紋身職業工會、高雄市人力資源管理人員職業工會也分別欠費5萬餘元及6000餘元。

勞保局指出，各職業工會每月向會員收取勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請上列被公布欠費各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。