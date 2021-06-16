新竹縣警局長吳敬田（左）表揚榮獲全國模範警察的橫山分局偵查隊小隊長許家銘（右）。（新竹縣警局提供／羅浚濱新竹傳真）

警察節前夕，新竹縣警局新湖分局偵查隊小隊長鍾志杰和橫山分局偵查隊小隊長許家銘，雙雙獲內政部核定為第57屆全國模範警察，因疫情嚴峻，取消警察節慶祝活動，由縣警局長吳敬田赴分局表揚2名傑出員警，肯定2員打擊犯罪、維護治安所做的辛勞付出與犧牲奉獻。

新湖分局小隊長鍾志杰，去年偵破各類社會矚目性重大案件，如張姓男子殺人、新興毒品彩虹菸集團及槍砲等案，從警12年來，接獲刑事案件都能堅持追根究底，順利偵破。

鍾志杰認為，辦案都是經驗的累積，目前偵辦案件調閱監視錄影系統是最有效的方法之一，他曾一天內監看畫面10幾個小時，把犯罪事實真相還原，對被害人及家屬有所交代，只要肯學、肯做，經驗會比他人豐富。

小隊長許家銘是尖石鄉泰雅族原住民，從警25年任勞任怨，練就細膩敏捷的偵查技巧，辦案出奇制勝，一舉瓦解「上、中、下游一條龍式」山老鼠集團，去年破獲台三線棉被裹屍凶殺命案、尖石鄉殺人棄屍等案。

縣警局長吳敬田恭喜鍾志杰、許家銘榮膺全國模範警察殊榮，另以攀登百岳為例，穩紮穩打，一步一腳印，恪遵法律規定，踐行程序正義，為執法人員偵辦案件的不二法門。

吳敬田同時肯定警察寶眷無私的支持，表示每位獲獎同仁的背後，除有相互扶持的團隊外，最重要的是眷屬願意體諒與支持，做另一半最大的強力後盾，亦期勉新竹縣所有警察同仁再接再厲，為新竹締造更好的治安成績。

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