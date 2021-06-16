中華男足今晨在2022世界盃亞洲區第2輪資格賽1比2不敵科威特，依原本賽制因戰績優於A組第5名關島，在接下來的附加賽應有兩輪機會，力拚躋身2023亞洲盃第3輪資格賽。豈料亞足聯急轉彎，所有賽事結束後於今天下午來函，告知中華足協新的簡化賽制，只有資格賽戰績最差的4隊要踢附加賽，中華隊仍得「1輪定生死」。

按照最新賽制，中華隊9月7日要在主場踢首回合附加賽，10月12日踢客場第2回合，對手是印尼還是柬埔寨，將於6月24日抽籤決定。如此一來，不僅無法晉級的風險提高，由於台灣受新冠疫情影響仍處於三級警戒狀態，9月能否承辦主場賽事也在未定之天。

若是原本賽制，附加賽應採兩輪進行，由世界盃亞洲區第2輪資格賽中戰績較差的4支小組第4，與較佳的6支小組第5，兩兩對決踢主客雙回合賽，由獲勝的5隊晉級亞洲盃第3輪資格賽，落敗的5隊再與剩餘的小組第5踢第2輪，還有機會敗部復活搭上末班車，中華隊上屆就是先輸柬埔寨、再勝東帝汶才晉級。