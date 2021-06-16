北市士林區發生96歲老翁16日上午打完疫苗，臉色蒼白、身體不適在房間休息，但到了晚間6點左右，疑因心臟瓣膜方面的問題，家屬擔心疫苗副作用，立即撥打119，但在救護車抵達前，老翁就沒有呼吸，警方獲報後，現已經通知衛生所人員到場了解死因。

據了解，朱姓老翁較少出門，今早上由家人陪同，前往指定地點施打AZ疫苗，返家後在房間休息，直到晚上接近吃飯時間，老翁感覺受不了，家屬則幫忙叫救護車，但救護人員到場時，老翁已失去生命徵象，家屬表示因年紀已經近百歲，放棄急救。