藍委洪孟楷與國民黨主席江啟臣晚間揭露，工業區被要求造冊打國產疫苗，引發爭議。國民黨革實院長羅智強痛批，率獸食人，莫此為甚，為了護航高端，民進黨政府的黑惡狠，超出想像，民進黨這個政策翻成白話，就是「你不打國產疫苗，就去死啦」。

羅智強說，民進黨最新的狠招是，經濟部針對工業區大規模施打疫苗造冊，卻強調「不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，也就是你不打國產疫苗，你的名字就直接從打疫苗名冊上「被消失」，逼你非打國產疫苗不可。

羅智強指出，閻羅王有生死簿，民進黨也有生死簿，你敢不打國產疫苗就去死，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不是説國人可以選擇疫苗嗎？

國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，國產疫苗現今尚未通過緊急使用授權，就做這樣的調查，這是未審先過的「超前授權」？這不就證明國產疫苗的審查只是個過場，根本無法具有實質上的審查威信？這意味「不打國產就自己去死一死」？還是一種變相的表態壓力？