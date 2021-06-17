緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少兩名老人活活燒死。英國駐緬甸大使館也在社群媒體發布這項消息。

然而國營的緬甸廣播電視台（MRTV）報導，馬圭省（Magway Region）約有800村民的金馬村（Kin Ma）昨天燃起大火，整起事件是「恐怖分子」所為，有些媒體報導是「刻意抹黑軍方」。

路透社無法獨立證實起火原因，也尚未取得軍政府發言人說法。

根據村民透過電話受訪講述的內容、以及路透社記者所見照片，金馬村只剩下約30間房舍，約200戶民宅燒到只剩成堆灰燼與殘骸。

火勢大到足以讓美國航空暨太空總署（NASA）的火點追蹤系統於昨晚9時52分留下紀錄。

若干要求匿名的村民表示，安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後在村落縱火，造成至少兩人燒死。

一名協助村民疏散的32歲志工表示，兩名死者是在大火中逃離不及的長者，他說有些村民今天返回村落時，發現他們的屍體。

村民向路透社透露，金馬村大部分居民仍在附近叢林避難。

然而緬甸廣播電視台報導，40名「恐怖分子」在金馬村一戶民宅縱火，村中225戶民宅有100戶遭大火波及。

根據今天所拍攝的災後照片，燒到發黑的地面仍有餘煙籠罩在金馬村上空，燒焦的木板、金屬板條、磚塊與炊具散落一地，只剩寥寥幾棵樹；一些照片中有動物屍體。

英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）說法在推特（Twitter）發文：「報導說，軍政府已燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯現軍政府持續犯下可怕的罪行，完全沒有顧念緬甸人民。」

人權團體「緬甸援助政治犯協會」（AAPP）表示，安全部隊自政變發生以來已殺害超過860平民。但軍方聲稱人數沒有這麼多。