新思宣佈，針對台積電(2330)最先進3奈米製程技術，新思科技的數位與客製化解決方案已通過台積電最新設計參考流程及製程設計套件的認證，雙方基於多年來的廣泛合作關係，該認證將提供共同優化的工具、流程和方法，使客戶能實現該製程所帶來的最大功耗、效能和面積表現，進而加速新一代高效能運算(HPC)、行動、5G和AI 晶片設計的創新。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，台積電的先進技術需要全新層次的EDA協作與創新，以實現3奈米製程技術的高效能和低功耗目標，台積電與新思的長期合作有助於加速客戶取得台積電最新製程所提供的優勢，並讓台積電最新流程所帶來的效益達到極大化。我們雙方將持續密切合作，為HPC、行動、5G和AI應用實現新一代的設計。

新思具高度整合的融合設計平台是此次雙方在先進節點合作成功的關鍵，為台積電的3奈米技術提供了全流程設計收斂和緊密的簽核相關性。

新思與台積電就3奈米製程的合作內容還包括PrimeTime對低電壓變動的支援，以及支援台積公司的佈局(placement)規則，能在實作和簽核期間實現收斂的ECO收斂。新思的PrimePower支援3奈米實體規則的功耗簽核，包括漏電功耗和動態功耗以及StarRC萃取建模的強化，能帶來所需的準確性。

新思數位設計事業群總經理Shankar Krishnamoorthy表示，台積電與新思密切合作，一同突破設計可實現的極限並加速新技術製程的進程，讓整個產業生態系和雙方客戶皆受惠。雙方就3奈米技術在數位和客製化R&D的最新合作，將技術創新帶到全新層次以克服製程的挑戰，從而為共同客戶帶來新的機會，使其能及時規劃先進的產品。