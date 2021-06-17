美國聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過，訂定「六月節」（Juneteenth）為聯邦假日。在這之前，紀念美國結束奴隸制度的「六月節」一直是非官方假日。

法新社報導，法案昨天在聯邦參議院無異議過關，今天眾院又以415票對14票通過，現在將遞交總統拜登簽署。

美國大多數的州視「六月節」為假日，甚至正式紀念這個節日，但國會通過法案後，「六月節」將成為第12個聯邦假日，也是38年來第一個新增的聯邦假日。

美國過去一年出現許多種族不公義的狀況，讓民間重新浮現紀念「六月節」的聲音。

民主黨籍聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson-Lee）今天形容奴隸制度是「美國的原罪」，「六月節對非裔美國人很重要，對美國人也將變得重要，因為我們也是美國人，而這個節日代表自由」。

落在6月19日的「六月節國家獨立日」（Juneteenth National Independence Day）紀念1865年6月19日聯邦軍抵達德州，告訴當地南北戰爭和奴隸制度已經結束的訊息。

事實上，林肯總統早在1862年即公布「解放奴隸宣言」（Emancipation Proclamation），並於1863年元旦生效。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「這天讓我們想起一段殘酷與不公義的歷史，也提醒我們有責任要為所有人建立進步的未來並實現平等的理念，那是美國的遺產，也是美國的希望。」