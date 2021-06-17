FED如預期維持目前利率水準，除上修今年GDP和通膨外，仍未給出縮減QE時間表，升息預期提前，點陣圖暗示2023年升息2次，較市場預期的「鷹派」。日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，利率風險升溫之下，可關注與全球高收益債券殖利率相當的「醫療保健REITs」。

回顧近20年美國於2004年及2015年的兩度升息循環中，醫療保健REITs皆在升息後一至三年期間繳出不錯的績效結果，尤其三年期總報酬皆可達約當三成左右水準，證明了升息背後代表的經濟活動擴張，確實可讓手中持有不動產的REITs業者直接受惠地產增值、房租調升的優勢。「醫療保健REITs」已然成為追求息收投資者最適布局焦點。

根據美銀美林調查顯示，超過九成的市場分析師預期2021年第四季前聯準會將釋出縮減購債計畫，76%受訪者認為目前經濟狀況正處於經濟成長與通膨都高於趨勢的狀態。換言之，下半年美國縮減購債的雜音將造成美國公債殖利率彈升。

市場分析師針對美國公債殖利率彈升危及債市的狀況做出壓力測試，結果顯示，一旦美國各天期公債殖利率同步彈升1%，整體債市將承壓，其中較長天期的債券資產，包括10~30年期公債、投資等級債及綜合債券相關指數，跌幅將超過5%。

醫療保健REITs在景氣增溫的升息環境中，REITs租金收益與不動產增值機會能夠造就其對抗通膨與升息的能力，在股市與債市都面臨殖利率攀升的威脅時，建議可在投資組合中納入REITs，以強化投資報酬率及分散風險。