隨著經濟展望持續看升，美國聯準會(Fed)在本次FOMC會議中大幅調高通膨預估，並暗示升息時機可能提前一年至2023年，18名Fed官員中，有11名預測2023年至少會升兩次息，每次調高一碼。保德信投信指出，隨著Fed釋出鷹派訊息，未來將進入「利率為王」的時代，配合美國景氣明顯揚升，美高收的多頭表現依然可期，且根據前次Fed縮減購債規模的經驗，美高收多頭續航力甚至維持至QE正式結束。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，事實上，QE縮減與升息對美高收債的影響有前例可循，2013年4月FOMC會議記錄暗示將縮減購債規模，雖然帶動10年期公債殖利率上揚，但美高收表現也同步揚升，直至5月下旬時任Fed主席柏南克意外宣告QE將退場，引發全球股「縮減恐慌」，美公債殖利率由5月下旬至12月正式宣布縮減購債期間，大幅攀升100bps，反觀美高收僅出現短暫修正後持續走高，同期間上漲1.6%，顯示其抗震特性。

張世民進一步說明，2014年起，Fed正式啟動循序縮減購債金額，同時維持利率不變，市場對此反應樂觀，且自宣布縮減QE至QE完全退場這段時間，美國十年期公債殖利率下行56bps，同期間美高收持續受惠經濟復甦動能及低利環境，不跌反漲5%。

張世民指出，本次Fed提前升息預期的理由是看好經濟展望改善，2021年美國GDP成長率有望達到7%，對於今年的通膨預估值也大幅上修至3.4%，本來就有利於美國高收益債搭上這波經濟成長列車。無論升息與否，就過去歷史經驗，利率持平期間美高收平均年化報酬率達9.9%，即使Fed正式啟動升息，美高收在升息期間仍有7.6%的平均年化報酬，反映出即使面對QE退場議題將持續影響下半年債市投資，美高收因為具備高債息及低存續期的優勢，又能充分反映美國景氣成長趨勢，成為債市佈局的首選管道。

美國高收益債券相較全高收、歐高收更有優勢，是因為美高收債的整體資產規模最大，市值高達1.6兆美元水準，佔所有高收益債券規模超過五成，不僅產業選擇更為多元，流動性也無虞，建議投資人挑選產業布局多元分散的美高收債基金，廣納非核心消費、能源、通訊、金融等，全面性參與美國景氣成長契機。