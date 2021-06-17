台灣的新冠肺炎疫情似乎已有趨緩趨勢，宜蘭縣則是連續第三天沒有新增確診病患，宜蘭縣長林姿妙今（17）日表示，雖然雙北疫情似有趨緩，但確診人數仍不少，加上宜蘭通勤雙北的人數相當多，因此仍將由中央評估，是否要適時地解封。

疫情似有趨緩，但民眾接種疫苗的意願依舊相當高，宜蘭在昨（16）日下午開始幫88歲（原住民78歲）以上的長者施打疫苗，接種對象是身分證尾數1、2的民眾，總計縣府通知1217位長者接種，實際前往接種共有742人，接種率60.96％。

對於全國陸續傳出有民眾接種疫苗後死亡的案件，並且影響民眾施打疫苗的意願，縣府衛生局長徐迺維表示，這些死亡案例是否真的與疫苗有關，還要經專家討論研究後才有定論，至於宜蘭縣初步瞭解，民眾並未有減少接種疫苗的狀況，也沒有接到民眾反應在接種之後感到身體嚴重不適的情形。

縣府並表示，中央已新撥補9000劑疫苗到宜蘭，縣府也立即規劃將為82歲至87歲（原民住65歲至77歲）的長者接種疫苗，希望配合取得疫苗的進度，讓所有的長者們都盡快接種。