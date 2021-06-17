對於疫情急遽升高一個月來，老百姓面對一個怎麼樣的環境？國民黨立委賴士葆直言，「全民都處在大悶鍋」是最貼切的心情寫照！他也感嘆，政府簡直是殘忍冷酷濫權，剝奪百姓繼續存活的機會。

賴士葆首先指出，染疫的死亡率超過3%，高於世界的平均值 ，指揮中心推托給染疫的長者又老又病，但沒有辦法解釋其他高齡化的國家死亡率為何偏低，例如，我們是新加坡的60倍死亡率。更難過的是，最近施打疫苗12長者猝死，打疫苗變成另類風險，這是家中有長輩的另外糾結。

其次，對於政府無法採購足夠的疫苗來保護民眾避免病毒的侵襲，賴士葆指責，大家搶打疫苗造成社會撕裂對立，打到疫苗的人必須道歉，還要面對檢調的調查，怠惰失職的官員卻不必道歉。

更甚者，面對國產疫苗的爭議，卻急著要通過緊急授權對全民施打，賴士葆質疑，明知國產高端疫苗只作二期實驗，卻想要以免疫橋接來替代三期臨床試驗，昨天被美國FDA打回票，還能對全民施打嗎？

賴士葆也舉萊豬為例，政府說要給全民多一個選擇，但卻設下重重關卡來阻擋可能須經過上海復星、世界最好的BNT疫苗，簡直是殘忍冷酷，剝奪百姓繼續存活的機會。

賴士葆最後痛批，政府自己無能取得疫苗保護民眾健康，從不覺得慚愧，更未曾檢討究責。中央疫情指揮中心幾乎濫權到像極權國家一樣，這是怎麼樣的政府？