由VALOFE代理全新Unreal 3引擎打造的第一人稱射擊線上遊戲《黑色小隊》（原名：Black Squad），今（17）日在VFUN平台啟動事前預約活動，遊戲以第一視角帶領玩家深入戰場，感受更具臨場感及逼真度的作戰體驗，還有多種競技玩法，等待士兵們前來挑戰！

《黑色小隊》遊戲特色搶先看

《黑色小隊》採用全新Unreal 3引擎開發，打造高細緻遊戲畫面及華麗的視覺效果，並提供多種戰爭模式，在戰場上，玩家除了重視射擊精準度之外，每個小隊的隊員都擁有自己的特殊能力，需要團隊相互搭配才能贏得勝利。而故事背景以現代軍事戰爭為主，在經濟危機及油價暴漲的2027年，政府已失去影響力，取而代之的是握有資源開發的跨國大型企業，而黑色小隊是服務於跨國大型企業的傭兵集團，是層層選拔而出的菁英，專門執行各種秘密危險任務。

遊戲的最大特色就是可以32人組隊同台競技，還有超過60個多樣化地圖，以及「暗殺模式」、「Arms Race模式」（武器競賽)，玩家可以選擇自己喜愛的槍枝及裝備道具，搭配不同的士兵角色，享受最真實的射擊感及後座力，滿足玩家的殺戮快感和成就感。

《黑色小隊》已經在印尼、日本、泰國、巴西等多個國家上線，並在STEAM及Early Access發行平台取得累積超過1,000萬下載量的輝煌成績，深受玩家好評，相信喜歡射擊遊戲的玩家一定會愛不釋手。

《黑色小隊》遊戲特色搶先看

事前預約活動啟動 好康獎勵一籮筐

《黑色小隊》事前預約即日起正式開跑，玩家只要在VFUN平台成功預約註冊，即可免費獲得永久武器「ARX－160 TAIWAN BLUE MAGPIE」、「Type 95 Chrome」、「WEAPON BOX」等超值道具，而預約人數達到指定目標，還有全服道具「M4 Custom GL Yellow Dragon」、永久角色及角色禮包等獎勵。