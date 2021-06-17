140檔冷門股的資金活水來了。金管會17日宣布，台股造市者制度7月1日將正式就位，已選定上市60檔、上櫃80檔股票，將至少由9家券商扮演報價及交易參與者的角色，希望有效拉高這些優質冷門股的每月平均交易量。

這140檔優質低流動性股票，是依2020年的交易量及基本數字選出，篩選標準一是上市櫃滿1年，二是符合交易面條件，如日均成交量、週轉率及波動率較低，三是發行面條件，是最近年度財報無虧損、EPS大於2元且近1年有配息。

證期局副局長蔡麗玲表示，證交所與櫃買中心已與9家券商簽訂造市合約，有8家券商是擔任造市者，即會積極提供股票報價，並積極參與交易，有1家券商是擔任參與者，即會積極參與股票的交易。

這9家券商與交易所、櫃買中心簽訂為期一年的合約，將會積極活絡140檔股票的交易量，表現佳者，交易所及櫃買中心將提供這些券商經手費折減等獎勵措施。