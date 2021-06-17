標榜舒適、健康的阿瘦皮鞋成立於1952年，深耕台灣多年，目前擁有逾120家門市。更推出A.S.O.阿瘦官方購物網，提供更便捷的購物選擇。在軟體方面更大舉晉用新世代人才，讓店頭更有朝氣。

北市東門店店長表示，很感謝公司推出不同的薪資獎勵制度，只要努力達成目標戶頭就可能會多出幾千元。此外，公司也舉辦激勵旅遊，猶記有一年光是公司招待的國外旅遊就有2次，非常肯定這是讓人稱羨的幸福企業。

另一方面，阿瘦皮鞋董事長羅榮岳相當重視員工五育均衡發展，鼓勵同仁多運動並參與公益活動、生活美學體驗。更秉持「以人為本的精神」豪氣表示：教育訓練預算無上限，不僅向下扎根深入校園，進行建教合作照顧學子，更於2013~2014年間辦理阿瘦MBA課程，聘請10位台大名師，讓全公司中高階主管、幹部都參與。處處可見阿瘦育才的用心，並堅守職人精神生產一雙雙健康、實穿兼具美觀的鞋。

而歷史悠久的職人咖啡品牌「UCC」，更是在很多人味覺、嗅覺中搶下不可取代的地位，午后來杯現煮咖啡，是很多上班族的小確幸，UCC為了端出一杯好咖啡，員工的教育訓練從不馬虎，更真誠的送上優質福利犒賞同仁。

UCC人資謝課長表示，公司1年舉行2次考核，將依據考核結果發放分紅，並決定是否調薪，以正職員工來說，合計分紅有機會超過1~1.5個月薪資，兼職人員年資較長者，亦有機會突破萬元。另外，體恤同仁上下班舟車勞頓，提供通勤費補助，機車通勤者每月750元，大眾運輸通勤者則採實報實銷方式。

此外，公司相當重視個人成長，升遷主要考量能力而非年資，讓同仁不會在升到一定階層後，就面臨「卡關」情形，而且上班期間，不時都能聞到咖啡香，實在太幸福了。目前台灣雖受疫情衝擊，但上述2家公司仍不畏疫情開缺徵才，不要光羨慕別人能待幸福企業，付諸行動上1111人力銀行履歷投起來，您也有機會覓得幸福窩。另外，1111人力銀行「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢。