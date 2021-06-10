福利好、薪資佳、年終高等優勢，使得金融業成為新鮮人求職、上班族轉職的熱門行業。板信商業銀行祭出生日禮券、旅遊補助、員工優惠存款、考核獎金、業績獎金、績效獎金等多項福利，向各界優秀人才招手。而原本福利待遇在業界中備受欣羨的合作金庫商業銀行，不僅給予有薪防疫照顧假，更鼓勵員工接種疫苗全額補助，並給予有薪疫苗接種假、補助篩檢費用。

為吸引優秀人才，板信銀行提供多項福利，每年依個人績效發放考核獎金及績效獎金，業務單位另有業績獎金及超盈餘獎金，員工年薪1年最多可介於17~20個月薪資。而為平衡工作與生活，每年提供旅遊補助、子女補助、員工健康檢查等，可享4000元至1萬6000元不等。此外包括員工消費性貸款、員工房屋貸款、機動利率7~8%的員工優惠存款、規劃員工參與認股計劃等，也是應有盡有。

在疫情期間，合作金庫除了全力配合政府防疫指引，執行各項營運不中斷機制外，更加碼員工福利，依據政府三級警戒期限陸續延長，跟著滾動式增加有薪防疫照顧假，員工至少可申請7天以上。另外，為鼓勵員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予2日的有薪疫苗接種假，而對有疑慮的員工，合庫也有補助其篩檢費用，每人最高3,000元，期盼讓員工安心抗疫、降低染疫風險。

為了打造職場正向循環，1111人力銀行近幾年陸續舉辦「幸福企業票選活動」，2021年已有超過2000個品牌參與，開放網友票選理想幸福企業。發言人黃若薇表示，希望企業能藉著好福利吸引好人才，求職者也能找到屬於自己的幸福企業。

(中時新聞網)