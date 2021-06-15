因應新冠肺炎疫情，企業和校園紛紛啟動居家辦公或遠距教學，而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

雖然全台各大學配合防疫措施停課延長至6月28日，許多大學仍在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神，展現各校亮點。中正大學本學期就與統一證券合作，籌辦「全國校園盃投資競賽」，湧入破千名大專生報名，賽程歷時2個月，日前公布優勝名單，第1名抱走獎金5萬元；而以培養傳播媒體人才見長的世新大學，本學期則聘請知名化妝師，教授學生「喪屍妝」等特殊化妝，十分吸睛。

中正大學管理學院今年初與統一綜合證券簽署產學合作，一同培育金融科技跨領域專業人才。雙方規劃推動像是合辦實務教學應用課程、引進統一證券業師授課，或以中正管院金融科技、AI大數據等學術資源，協助統一證券數位轉型等6大合作項目，其中包含「中正大學X統一證券全國校園盃菁英投資競賽」。賽事吸引全台近1100位大學生報名。在為期2個月的比賽過程中，學生利用模擬真實股票市場的網路平台，實際體驗操作股權。

該競賽歷經兩個月，於近日揭曉總投資報酬率前3名的學生，各獲得50000、35000、25000元獎金。中正大學產測中心表示，前3名同學在選股上都有針對最近時下最熱門的話題，參考與評估後再進行買賣，並依靠權證的槓桿性在波段來回操作，得到高報酬率的效果。在現今疫情嚴峻的時刻，更突顯投資數位化服務的必要性。中正大學產測中心指出，此次雙方合辦競賽，希望創造模擬金融教育環境，讓全國學生更認識股市。

而由世新大學廣電系本學期開設的「特殊化妝設計」課程，邀請到曾與劉德華、金城武及邦喬飛等巨星合作的資深彩妝師廖美慧，教授學生特殊化妝技巧，包括刀傷、槍傷、瘀青、燙傷，以及西洋電影中常見的喪屍妝等，透過化妝技法訓練，豐富開拓學生舞台，在喪屍妝課程中廖美慧展現高超化妝技巧，栩栩如生的驚悚妝容，讓學生大開眼界。

資深彩妝師廖美慧彩妝設計資歷24年，曾與比利時及英國彩妝師學習特殊化妝，合作過無數巨星，包含邦喬飛、劉德華、金城武、酒井法子、鐘麗緹及林心如等人，共與超過20個不同國家的專業模特兒合作過。「我在做特殊化妝設計的時候，台灣那時並沒有那麼流行，是近幾年因為喪屍的題材，而被大家喜愛。」

廖美慧指出，喪屍妝難度極高，若要做到電影般極其逼真的噴槍效果，上妝時間長達十幾個小時，由於課程時間有限，在不使用噴槍的情形下最快也要90分鐘。她透露喪屍妝中最困難的部分是血管，「血管要畫到逼真很不容易，還有破皮的部分，我們不像韓國人特殊化妝現場的材料比較好，要用學生現有的東西來做。」

世新大學以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」作為辦學特色，多年來不斷開設各種創新跨領域學程；並且始終秉持「理論與實務並重」之教育方針，課程設計上，除了理論知識的學習，也著重於實務操作，讓學生能夠在學就與業界接軌，不做社會「二度新鮮人」。