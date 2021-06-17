國內本土疫情持續升維持三級警戒，影響大專校院教學與授課，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。

受到疫情影響，今年的畢業生在就業面臨較大困境，但仍有畢業生超前部署，在學校與系所的支持下展開專題製作規劃，提前為人生下一站布局，弘光科技大學資訊工程系畢業生張承鈞，靠著在學校專題實作成果，畢業前獲聘為電路、韌體開發工程師。

他參與研發的「無線型分散式低功耗溫度監測系統」，從產業需求出發，不僅能監控物流車溫度避免食品腐敗，建置成本只有市面相關系統的1成。資訊工程系教授童建樺表示，他帶領學生張承鈞等人進行低耗能物聯網感測器電路開發，成功製作出混合訊號處理微控制器應用電路，研發「無線型分散式低功耗溫度監測系統」，能成功應用在多組與物聯網感測系統實務上，優異的研發表現，讓學生畢業前夕疫情尖峰期，獲得專業物聯網感測系統相關的公司任用。

張承鈞說，他從大三下開始製作這個專題，研發的系統從零到有，運用單晶片親自撰寫韌體、設計電路，利用單晶片程式控制，結合無線通訊做無線網路測點，一切全都自己來，設計出來的無線型分散式低功耗溫度監測系統成本只有市面上類似商品的1成，具有市場競爭性，能商品化。

為了讓設計出來的系統更有說服力，也證明能夠在市場上應用，張承鈞等人在系統完成後，曾經把4套溫度監測系統放在學校實習餐廳冰箱，利用網路每天監測，證實設計出的系統很穩定，一旦冰箱溫度發生狀況，第一時間便能得知，不僅更省電，還可以妥善保存食物，且產品還能擴大多方面運用，例如應用在環境濕度、溫度控管的智慧農業上。

上個月疫情最嚴峻的時候，指導老師童建樺推薦他到專業物聯網感測系統相關的公司上班，順利被錄用，將從事電路、韌體開發，工作內容可以應用學校所學，畢業即就業順利與產業接軌。

同樣在實作上積極與表現獲得升學機會的，還有明新科大光電工程系的葉宸瑜同學，參加教育部今年「全國技專校院學生實務專題製作競賽」，以「使用高功率LED之遠近合一車燈的開發」為題，設計遠近合一節能車燈，在全國大專院校上千件競賽作品中獲評審肯定，榮獲「能源與環保群」第1名佳績。

目前車燈市場以LED燈泡為主流，常見的燈具模組為遠近光燈泡各一組的結構，會有車燈模組體積過大的問題，葉宸瑜的獲獎作品就是針對上述缺點所做的改善設計，在同樣的橢圓投射式車燈架構裡，利用2個「橢圓反射杯」結構，設計出同時具備遠光與近光功能的遠近合一車燈。

葉宸瑜利用橢圓反射杯的特性，再發揮小巧思所做出來的車燈作品，讓車燈模組體積變小，也節省2/3的耗能達到環保節能的設計，並符合遠光與近光法規的要求。

今年大四的葉宸瑜目前已錄取國立中山大學光電工程研究所，他特別感謝係上殷尚彬教授在專題過程給他的引導及鼓勵，從參賽與實作的經驗，學會解決問題的方式是最大收獲。殷尚彬教授說，該遠近合一車燈作品設計完整、具商品化價值，已申請專利。