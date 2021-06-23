樹德家商於107年成立照顧服務科，今年第1屆畢業學生余芳吟捨棄國立科大，以繁星計畫錄取樹德科大社工系，4年將以國立收費，她除了擁有照服員證照之外，也規畫發展其他的專長，將來在長照工作上，可以相輔相成。

根據國發會人口分析，我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會。為推動長照2.0服務，政府設立長照基金，長照預算已從105年49億元增加至110年491億元，大幅成長10倍。

樹德家商於107年成立照顧服務科，以專業照服技術為學習主軸，同時跨領域結合學校各科師資，開設銀髮族旅遊休閒規畫、銀髮族美膚保健、膳食與營養、銀髮族體適能，培養學生具備長者服務事業基礎素養及相關技術知識。

校長陳茂霖表示，樹德家商照顧服務科依政府規畫為特殊產業科，學雜費全免，為培育優質專業照服員，鼓勵同學安心就學，每一年都提供優異獎學金，並與輔英科大長照系策略聯盟，學生可以往長照繼續研讀成為管理人員。