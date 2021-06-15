2021年5月26日，第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會在文化古城，國際之都北京，同400多位師生帶著創意的火花共聚北京工商大學。

參加本次活動的嘉賓有：

北京工商大學傳媒與設計學院黨委書記 高麗華

北京工商大學傳媒與設計學院黨委副書記 楊帥

北京工商大學傳媒與設計學院副院長 劉紅菊

北京工商大學傳媒與設計學院副院長 陳曉環

北京工商大學傳媒與設計學院廣告系系主任 孫銘欣

北京工商大學傳媒與設計學院廣告系副主任 張慧子

旺旺中時文化傳媒總監 時報金犢獎組委會代表 張富森

時報金犢獎大陸召集人 周智

TOPIC創意合夥人 張亭亭

龍王BPD品牌部總監 脫拓

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

掌閱精選市場行銷總監 秦晨菲

北京工商大學傳媒與設計學院 黨委書記 高麗華（圖／時報金犢獎執委會）
北京工商大學傳媒與設計學院 黨委書記 高麗華（圖／時報金犢獎執委會）

金犢獎推動了高校人才的創新改革。通過參加競賽，同學們的創新動力與創新熱情被調動起來，創新活力得以釋放，創新創意能力也得以快速提升。同時，也是文化交流的橋樑。2004年，北京工商大學廣告學專業2001級的6名同學獲第十三屆金犢獎大陸地區全場大獎，並被邀赴中國臺灣進行文化交流。本次宣講會希望同學們可以抓住機會，積極參賽，充分展現學生的創新創作能力。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表張富森（圖／時報金犢獎執委會）
旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表張富森（圖／時報金犢獎執委會）

2021金犢獎迎來了三十周年，今年攜手眾多優質品牌，向華人創意青年一同發起2021年度的創意賽事，希望北京工商大學的同學能夠開拓創新，繼續提出新的創意方案，也預祝學生能在比賽中取得佳績，勇奪大獎。

（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
掌閱精選市場行銷總監 秦晨菲（圖／時報金犢獎執委會）
掌閱精選市場行銷總監 秦晨菲（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選市場行銷總監秦晨菲女士為大家介紹了掌閱精選APP品牌，並詳細解讀了本次策略命題，同時特別為同學們帶來了專屬閱讀通道，為同學們準備了豐富多彩的創意寶典。

龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）
龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部毛啟鈞先生以《讓年輕人成為品牌共創者》為題，講解了企業品牌的策略命題。毛啟鈞以企業主打產品“豆力脆”為案例，細緻梳理、講解了“豆力脆”從創意構想到產品落地的系列流程，他強調，創意需要解決生活痛點，而人群、需求、喜好、消費場景以及碎片化延伸是需要考慮到的方面。

TOPIC創意合夥人 張亭亭（圖／時報金犢獎執委會）
TOPIC創意合夥人 張亭亭（圖／時報金犢獎執委會）

本次創意分享會的創意講師是來自TOPiC 創意合夥人張婷婷女士。她不僅傾囊分享自己多年的創意經驗與方法，而且也鼓勵同學們加入廣告業。她表示，廣告是一份兼具挑戰感與成就感的事業，廣告人永葆年輕與活力。

（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
（圖／時報金犢獎執委會）
近4000名學子齊聚雲南師範大學商學院與金犢獎攜手用創意為青年人啟智築夢！
首府名韻 京城風華-北方工業大學師生共祝金犢三十年！
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