2021年5月26日，第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會在文化古城，國際之都北京，同400多位師生帶著創意的火花共聚北京工商大學。

參加本次活動的嘉賓有：

北京工商大學傳媒與設計學院黨委書記 高麗華

北京工商大學傳媒與設計學院黨委副書記 楊帥

北京工商大學傳媒與設計學院副院長 劉紅菊

北京工商大學傳媒與設計學院副院長 陳曉環

北京工商大學傳媒與設計學院廣告系系主任 孫銘欣

北京工商大學傳媒與設計學院廣告系副主任 張慧子

旺旺中時文化傳媒總監 時報金犢獎組委會代表 張富森

時報金犢獎大陸召集人 周智

TOPIC創意合夥人 張亭亭

龍王BPD品牌部總監 脫拓

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

掌閱精選市場行銷總監 秦晨菲

北京工商大學傳媒與設計學院 黨委書記 高麗華（圖／時報金犢獎執委會）

金犢獎推動了高校人才的創新改革。通過參加競賽，同學們的創新動力與創新熱情被調動起來，創新活力得以釋放，創新創意能力也得以快速提升。同時，也是文化交流的橋樑。2004年，北京工商大學廣告學專業2001級的6名同學獲第十三屆金犢獎大陸地區全場大獎，並被邀赴中國臺灣進行文化交流。本次宣講會希望同學們可以抓住機會，積極參賽，充分展現學生的創新創作能力。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表張富森（圖／時報金犢獎執委會）

2021金犢獎迎來了三十周年，今年攜手眾多優質品牌，向華人創意青年一同發起2021年度的創意賽事，希望北京工商大學的同學能夠開拓創新，繼續提出新的創意方案，也預祝學生能在比賽中取得佳績，勇奪大獎。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選市場行銷總監 秦晨菲（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選市場行銷總監秦晨菲女士為大家介紹了掌閱精選APP品牌，並詳細解讀了本次策略命題，同時特別為同學們帶來了專屬閱讀通道，為同學們準備了豐富多彩的創意寶典。

龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部毛啟鈞先生以《讓年輕人成為品牌共創者》為題，講解了企業品牌的策略命題。毛啟鈞以企業主打產品“豆力脆”為案例，細緻梳理、講解了“豆力脆”從創意構想到產品落地的系列流程，他強調，創意需要解決生活痛點，而人群、需求、喜好、消費場景以及碎片化延伸是需要考慮到的方面。

TOPIC創意合夥人 張亭亭（圖／時報金犢獎執委會）

本次創意分享會的創意講師是來自TOPiC 創意合夥人張婷婷女士。她不僅傾囊分享自己多年的創意經驗與方法，而且也鼓勵同學們加入廣告業。她表示，廣告是一份兼具挑戰感與成就感的事業，廣告人永葆年輕與活力。

（圖／時報金犢獎執委會）