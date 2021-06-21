針對社會大眾紛紛關心疫苗施打順序，市議員李中21日表示，今年的大學指考已確定延期到7月28日辦理，考生每30-50人在一間教室應考，也是某類的群聚；建議台中市教育局，指考防疫工作此刻應超前部署。7月中旬國中小教甄也是受理全國有意願投入教職者報名參加，相關人員的篩檢或疫苗施打也有其必要性。

教育局指出，今年指考因受新冠肺炎疫情影響，教育部已經宣布除將指考日期延後到7月28至30日辦理外，另會以最高防疫規格進行試務規劃，相關措施包含調降每間試場人數至20人、確保考生距離1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗及提高防疫規格等。

教育局表示，另屆時若有學生正處居家檢疫或隔離期間，將安排防疫專車接送，在防疫試場應考。但若考生確診，則無法參與今年考試。另強制要求所有考生進行PCR核酸或快篩檢測部分，該局會將此意見轉達中央參考。

教育局21日詢問大考中心表示，已將監試人員造冊送教育部，目前尚待教育部通知。另教育部表示，考生及由高中教師組成的考生服務隊，雖不在優先施打疫苗的行列，但將提供足夠的防護工具給考生服務隊使用，以確保安全。

針對教甄試務工作人員，教育局前已彙整需求人數提供衛生單位參考。不論教甄、指考或其他考試，有關疫苗施打對象係由中央流行疫情指揮中心統一規範，非地方政府可自行決定；教育局會即函文大考中心及教育部，反應參與試務工作人員之憂慮與擔心，請中央能夠及早規劃，以維護所有師生之健康與安全。