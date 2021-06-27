不甩防疫！北市中山「一樓一鳳」驚爆仍接客 直擊尋芳客秘密基地

台灣本土疫情未歇，自五月中旬爆發以來，至今已有超過萬人確診，逾6百人病逝，據《BBC》引述前副總統陳建仁的說法，認為萬華茶室發生群聚感染，是因為沒有記取日本風俗店的教訓，並表示「就算只有小部分人違反規定，也會讓病毒擴散。」豈料，台北市議員徐立信爆料直指，萬華「一樓一鳳」轉戰到中山區，更驚爆無視防疫仍在接客。

藏身在北市中山區某商業大樓「一樓一鳳」，接客小姐多半為外籍人士。（照片/市議員徐立信辦公室 提供）

市議員徐立信(27)日向媒體發布自拍影片，表示全球疫情嚴峻，竟有不肖經紀人，號召雙北、全球情色工作者，在中山區另起爐灶，只要上網搜尋關鍵字，就能找到途徑。疫情期間，不少男人按捺不住生理欲望，儘管網路上有很多攬客資訊，但仍然供不應求，以致都要預約排隊才能去。徐痛批簡直惡質、不遵守法律之行徑，不僅害人又害己，總不可能全程戴口罩、防護面具來進行交易。

疫情期間，尋芳客進門前，小姐會拿著耳溫槍幫量體溫。（照片/市議員徐立信辦公室 提供）

根據徐立信所提供直擊中山區某處大樓「一樓一鳳」的影片，派員佯裝成尋芳客，依照業者指示，在一樓信箱中拿到感應磁卡，抵達樓層房號，台、越籍小姐穿著清涼火辣熱情迎賓，進門前，不忘幫客人量耳溫、噴酒精。幾坪不到的小套房，燈光昏暗下，擺放床和簡單家具，一旁則有大樓監視器控管人流，這間小姐不滿意，再換下一間小姐，疫情嚴峻下，仍冒險接客，讓人看了直搖頭。

大樓戒備森嚴，會以監視器來管制人流進出。（照片/市議員徐立信辦公室 提供）

「全世界都知道，只有警方不知道」徐立信怒斥，業者這種化明為暗的方式，因擔心警方查緝，會嚴格控管無牌小姐，大樓戒備森嚴，利用監視器、門禁號碼等來層層把關，所有小姐不得自由進出，會有專人來幫送餐。

「一樓一鳳」藏身在北市中山區某商辦大樓。（照片/市議員徐立信辦公室 提供）

徐立信呼籲，民眾切勿涉足不良場所，台北市政府應嚴格取締，以保障人民的安全，面對全台疫情未平，如此猖狂、囂張的情色業者，不顧國人健康及法律的規範，若政府不加以管束，恐成最大防疫破口。