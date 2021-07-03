中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市市長柯文哲、北市副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑等人昨日（1）到環南市場視察，無黨籍立委林昶佐批評柯，卻反遭環南市場自治會長林勝東當眾「洗臉」，場面相當尷尬。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，民進黨從來不會虧待自己人，林可望進入民進黨下屆不分區安全名單。

張斯綱昨日在臉書發文表示，台北市的民眾都很關注環南市場群聚的狀況，林昶佐本來想痛罵柯文哲表現一下，卻反被會長自治會長反嗆「騙肖欸」、「回去唱歌啦，氣死有影」，對比上次選舉文宣上標榜自己在地、親力親為，真的是不勝唏噓。

張斯綱痛批，當年的時代力量，平時專職監督在野的國民黨，但時代力量的代表性政治人物對民進黨的腐敗也不會偏頗；反觀林昶佐卻甘做「小綠」，最後更決裂離開時代力量，雖然有民進黨的大力支持，以無黨籍順利連任，但這一波防疫過程，容忍政府官員污名化萬華，上節目大力護航中央防疫政策，選民都看在眼裡，下次選舉應該是很困難了。

對此，張斯綱直言：「放心，民進黨從來不會虧待自己人，社民黨召集人范雲選輸後，就放入不分區名單，防疫政策的重大瑕疵也是由她扛下了，想必未來擔任民進黨的不分區，林昶佐一定會更加有所發揮！」張更諷刺道：「下一屆民進黨不分區安全名單，恭喜林昶佐。」