台北市環南市場昨日篩檢共揪出41名確診，無黨籍立委林昶佐痛批台北市市長柯文哲，卻反遭環南市場自治會長林勝東當眾「洗臉」。有網友針對林勝東滿腔怒火的原因做分析，認為環南市場其實為防疫做了相當多努力，且場內人流複雜、他們可能也是受害者，林勝東滿心寄盼自家立委能提出遏止、善後方案，不料林昶佐一開口就是指責防疫動作太慢、認為市場是破口，這些話讓會長與攤商徹底寒心、再也無法忍。

網友在PTT論壇發文表示，如果今天疫情是在醫院爆發，沒有人會指責院內的醫護人員；如果今天疫情是在大賣場發生，消毒後隔日就會繼續營業；如果今天疫情是在電子廠爆發，停業三天後，大家繼續當輪班星人。

發文網友分析指出，在市場謀生的人，每日早起就是為求溫飽，他們沒有話語權，很少能在臉書上發聲。市場給人髒亂的印象有多重的因素，主因是政府機關往往不願撥預算下來整修，導致建築物的老舊，攤商們在惡劣的環境中仍極力保持環境整潔，他們的韌性令人訝異；他們或許會大肆批評政府或時事，但一轉頭又認命地做著自己的工作，這些人絕無能耐像覺青般常態性的走向街頭，因現實的重擔已經曲折他們的生活。

該網友強調，林勝東跳出來破口大罵，他的內心一定有著滿滿的無奈，從疫情爆發開始，就有人指控萬華是破口，甚至使用萬華病毒來攻擊他們。從一開始的茶室，到現在的市場，輿論就是不肯放過萬華。我們都是桃園人，我們都是屏東人，但萬華只能是破口？且環南市場是台北市最大規模的公有市場，佔了全台北市六分之一的數量，也意謂著巨大的人流量，每週多休息一日阻止不了疫情，每十日要求市府過來快篩阻止不了疫情，那叫攤商們還能怎麼辦？

不僅如此，發文者進一步指出，這次PCR的結果無異於給了攤商們重重一擊，環南市場上下想的必是：「這裡人流量又大，會是外來者帶病毒進來嗎？那要怎麼阻擋呢？」看到大官們總算來了，大家都想知道該怎麼辦、如何遏止與善後，不料自家立委一開口，就開始攻擊台北市長動作太慢、市場此而疫情延燒升溫，講得好像都是環南市場把疫情擴散出去。大家各項防疫措施能配合的都配合了，竟還要被在地立委噴自己是破口，這要環南市場上下如何忍得下去？

此文一出，在網路掀起極大迴響，不僅瘋傳更湧入大批留言。網友紛紛表示：「推這篇文章，誰在乎這些人，只有滿滿的算計」、「這裡爆發就是因為人流大，沒有其他」、「配合防疫還要被罵是破口，誰受得了？」「這時候需要一起防疫，不要口水戰」、「誰叫台北市是柯文哲」、「是可忍孰不可忍」、「攤商受不了這鳥氣，人家都是很直接的人」。