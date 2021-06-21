【愛傳媒蔡詩萍專欄】民進黨在立法院以62票優勢，封殺了公開關於「3+11」決策的會議紀錄！立院攻防，多數壓少數，天經地義。只是，過去民進黨一貫批判執政的國民黨動輒「多數暴力」，看來，如今民進黨亦不遑多讓了。

這樣也好，選民對「多數暴力」，以後，就不致於刻板印象了，藍綠都很公平，有機會「多數」，豈能不「暴力一下」！

多數壓過少數，在國會裡攻防，形式上，沒什麼好說的，但實質上，「道理上」卻絕對有可以說嘴之處，否則，國會政治豈不是全是「數拳頭（舉手部隊）」，而沒有「說道理（講是非）」的空間了！

我要說的道理是：

一，民進黨這一招，暴露了自己的心虛，使得「疫情嚴峻」可能是拖垮民進黨執政的最後一根稻草，這疑慮完全被證實！

二，范雲這位民進黨不分區立委，已經完全喪失她的知識份子立場，淪為政客的一環，看來以後她只能「繼續民進黨了」，而不會再有社會上，「獨立論述」的餘地了！

對機師的防疫規定，從「5+9」放寬為「3+11」，由於牽扯到是不是疫情變嚴峻的破口，於是，演變成朝野攻防。

民進黨身為執政黨，要堵住這破口的質疑，沒有人說你「自我防禦」不對，但，民進黨的困境在，先是否認有會議紀錄，等到外界揭露有會議紀錄後，民進黨乾脆以絕對多數的暴力，根本壓制在野黨的提案調查！

這是赤裸裸的多數暴力，這是赤裸裸的權力蠻橫！怎樣，「老子我就是這樣你怎樣！」我們小老百姓，的確不能怎樣！

但我們會記得，記得你民進黨口口聲聲勤政愛民，口口聲聲謙卑謙卑，最後是人民想要知道為何疫情突然大爆發，瞬間染役人數破萬，死亡人數破五百，到底發生了什麼事時！你民進黨卻「蠻橫的」乾脆關起國會調查的大門！難道，是要逼人民去衝撞體制嗎？

民進黨以62票，壓制真相，換言之，其中有無黨籍的加入。但我最關切的是，由於全員到齊，這其中，顯然也有范雲委員的一票！過去范雲對黨內男性的性醜聞案不作聲，我還能體諒她的難處，但唯獨她這一票，我徹徹底底感覺失望！

范雲可以避嫌，不投這一票的！她不投，案子也會被封殺，但她不投至少表示她坦蕩蕩，然而，她投下她的一票了！

這一票，代表的，是范雲委員，從大學教授到不分區立委的「變臉成功」！

這一票，意味著，范雲這位昔日挑戰體制的野百合學運世代，已經徹底華麗轉身，晉身「統治階層」的一環！

這一票，也告別了，大家對昔日之范雲的公共知識分子的寄望，而徹底變身為，壓制民主包括「人民有知的權利」的打手！

這62票，讓我們體悟到，「多數暴力」不分昔日之藍，今日之綠，而是台灣民主政治的必須覺醒，人民的覺醒！

這62票，讓我們察覺到，民進黨政府已經不遺餘力的，不擇手段的，在捍衛他們被疫情嚴峻化沖擊的政權！

但，台灣人民有那麼笨嗎？你欲蓋彌彰的大動作，不會更加讓人民質疑，你到底在怕什麼呢？真相，只要坦誠面對，並沒有那麼可怕！朝野攻防，越辯越明！

但畏懼人民，畏懼人民知道真相因而根本壓制人民知的權利，古往今來，都證明了，最終你會被民怨給踐踏，給淹沒掉的！

作者為知名作家

照片來源：民進黨官網截圖。

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