當台灣由上半場的防疫典範，逐步走下神壇，甚至遭BBC等國際媒體稱為「神話破滅」，不經讓我們思考著：台灣到底怎麼了？在過去2個月間，國內從抗疫成功的氛圍中，頓時轉變為三級警戒的軟封城，期間左支右絀。被認為所謂的「超前部署」，已淪為掩耳盜鈴般的宣傳口號。民眾更焦急的詢問：「什麼時候才能施打到疫苗？」

民眾的焦慮是來自於疫苗到貨時程不確定性，以及仰賴他國捐贈的射倖性。反觀美國2億人口購買了14億劑疫苗；接種率居全球之冠的以色列，同樣投入了高於國民總數數倍劑量的疫苗採購；亞洲鄰近國家韓國，則是爭取參與疫苗代工，增加國內疫苗洽購的利基。那我們呢？到貨的延滯、與國際標準脫節的研發、代工機會的缺席……。那個在背後阻撓隱形的手，目的到底為何？

鴻海、台積電，甚至佛光山、慈濟，購買疫苗鎩羽而歸的同時，除了繼續糾結於代理商、BNT問題，抑或依然盼望著友邦的及時雨外，我們還能懇求政府做些什麼？美國甫捐贈的250萬劑莫德納疫苗正是一盞明燈。在台美關係不同以往的今日，蔡政府何不善加運用，向美方表達加購意願、敦促加快出貨腳步？

在超過600例的死亡個案下，民眾最大的心聲便是：我要疫苗！面對來勢洶洶的印度Delta變異株，請政府別再坐等民間或國外的施捨，拿出點作為來！

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