【愛傳媒楊秉儒專欄】當記者問到，美國是否以疫苗換取台灣的半導體晶片，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應指出，不應有此聯想；她並透露，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事，此話一出，引發關注。

這句話，讓無能取得疫苗的民進黨政府聽了如獲至寶，還正中下懷，以為美國如此就可以幫忙解套及卸責。

才短短13個英文單字，竟然讓民進黨陷入瘋狂，甚至活脫脫的完美展現一副沒出息的樣子。

請問一下，AZ疫苗是哪一個國家製造生產的？聽說是英國。莫德納疫苗是哪一個國家製造生產的？好像就是美國喔？BNT疫苗呢？不也是美國輝瑞藥廠與德國BioNTech合作開發及生產的嗎？

這三款疫苗不提，那嬌生JJ疫苗呢？這不也是土生土長的正宗美國貨嗎？還有即將向美國FDA申請EUA的諾瓦瓦克斯疫苗（Novavax），請問又是哪一個國家的廠商？不也正是美國嗎？

如果民進黨有本事與擔當，應該是要展現即便被截斷，也有能力與信心想盡辦法取得新冠疫苗的態度，因為2300萬同胞的性命安危不能等；如果有擔當，應該要求美國公開揭露所知的截斷途徑為何。

而不是像現在一副搖尾乞憐樣，以為找個一根浮木就能獲救，從此就可以甩鍋卸責，民進黨要不要自我檢討，美國如果真的這麼挺台灣，今年初我們就向美國購買了505萬劑莫德納疫苗，迄今卻只到貨80萬劑，還有425萬劑，是被誰截斷了呢？

如果美國白宮證實，這些疫苗的購買管道已被中國共產黨「截斷」，那不就代表美國根本無法對抗中國共產黨無遠弗屆的影響力，連自家生產的疫苗想要自由買賣都無法如願？

那這樣我們還要死抱著美國爸爸的大腿不放做啥？反正這個日落西山的世界霸權也保護不了台灣2300萬人的生命安全！不要以為美國「施捨」台灣近300萬劑莫德納疫苗，我們就要千恩萬謝，只差沒有跪地膜拜。

俗話說得好，「免錢的最貴」！「吃人的嘴軟，拿人的手短。」今天台灣不是沒有錢，不是買不起疫苗的落後國家，憑什麼要伸手接受美國的「施捨」？

未來要是美國開口跟台灣討這個人情，你們民進黨政府是不是又要任憑美國予取予求，甚至把台灣賣了都無所謂？

作者為資深媒體人

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