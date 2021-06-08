今年的大學畢業季，在疫情的陰影之下，離情加上人際間的阻隔，讓不捨的氣氛更為濃烈。在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

世新大學5日上午10點舉行的109學年度線上畢業典禮，盡可能地讓每一位畢業生，都能動態展示穿著學士服、戴方帽的風采，並且加入了來自演藝圈等眾多知名學長的參與和祝福，為虛擬的現場增添了許多溫度，彌補了師生不能聚在同一空間互道祝福的遺憾。世新在「一個都不能少」的概念下，充分發揮數位傳播特性，甚至2648位畢業生的名字都能完整呈現，使疫情之下的虛擬畢業典禮，更加細膩、凝聚、溫馨。

世新大學線上畢典祝福不打折！世新在有限的時間內，募集各系畢業生影片、照片集錦，穿著學士服的畢業生在校內、在家中留下各自美麗倩影與畢業宣言，搭配上世新師生創作、充滿熱血的《我世新來的》歌曲，為這場線上畢業典禮的一開場，就展現出「我世新我驕傲！」的獨特態度和活力。今年世新大學總共有2309名學士生和339名碩博士生即將完成學業，也因此湧入上千名畢業生、家長和校友觀看線上畢典，影片尾聲更貼心地呈現出每一位畢業生的姓名，讓齊聚線上的世新人一起留言祝福，互祝「畢業快樂」、「鵬程萬里」。

世新大學校長吳永乾表示，這屆畢業生未來要面對的不只是病毒，還有人口老化、社會分歧、政治對立、產業驟變、智能競爭、數位轉型等議題，而他相信世新的畢業生已經做好了準備，「畢業典禮是殷殷期許的時刻，大家滿心盼望你們這批社會生力軍未來能行穩走遠、邁向成功。」他期勉畢業生：「唯有樂觀篤定、積極進取的態度和作為，才能有效化解危機，把挑戰轉變成克服難題的動力。」

「凍齡女神」林心如也在今年於世新大學傳播管理學系上海碩專班畢業，近年家庭、事業、學業多頭忙碌的她，原在上海就學，因疫情關係去年轉到台北繼續學業，認真的態度與課堂表現讓系上教授印象深刻，尤其，在就讀期間，她還製作主演了年度大戲《華燈初上》，她的認真和學業上的傑出，得到老師們的一致推薦，在畢業典禮上獲頒「傑出表現獎」，為她的專業成績再添一筆新記錄。

值得一提的是，世新知名校友的祝福也沒有缺席，讓這場線上畢典更加星光閃閃！世新大學校友總會理事長謝雷諾代表廣大校友打頭陣獻祝福，還有三金主持人黃子佼、知名藝人徐若瑄等演藝圈代表，資深媒體人劉忠繼、廣播金鐘主持人唐妮、非凡新聞台主播賴家瑩、TVBS記者吳姝叡等媒體界校友代表，以及立法委員趙天麟、台北市議員阮昭雄等民意代表，都錄製祝賀影片，鼓勵今年在疫情下畢業的世新學弟妹，也期待他們進入職場發光發熱！

知名藝人林心如於畢業典禮獲頒傑出表現獎。（圖/世新大學提供）

(中時新聞網)