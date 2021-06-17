逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股17日上漲82點，收在17,390點，只要月、季線未破前維持偏多操作，盤面由5月營收績優股主導，除貨攬及CMOS族群續強外，碩禾等太陽能族群也出現補漲行情，擎亞、晶相光、晶心科、北基等個股皆可留意。

此外，本周納入投資組合的華擎，受惠伺服器、顯卡、主機板、工業電腦及迷你電腦等部門同步成長，股價可望再攻。