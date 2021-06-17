逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312021/06/17 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股17日上漲82點，收在17,390點，只要月、季線未破前維持偏多操作，盤面由5月營收績優股主導，除貨攬及CMOS族群續強外，碩禾等太陽能族群也出現補漲行情，擎亞、晶相光、晶心科、北基等個股皆可留意。 此外，本周納入投資組合的華擎，受惠伺服器、顯卡、主機板、工業電腦及迷你電腦等部門同步成長，股價可望再攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #北基 #擎亞 #碩禾 #華擎 #晶心科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:202021/06/15 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:202021/06/15 財經 《熱門族群》晶技「績」昂 希華、台嘉碩股漲叫好 12:342021/06/17 財經 《金融》永豐金證投資論壇 聚焦新能源車、ESG 14:332021/06/16 財經 台股盤中喜見11千金 04:102021/06/16 財經要聞 《半導體》英特爾為RISC-V前景打光 晶心科成受益者 13:082021/06/17 財經 台中蜂華龍眼蜜評鑑 43位蜂農獲獎 19:182021/06/16 寶島 奚淞的情書 奚淞的心經─重讀《給川川的札記》 04:102021/06/17 藝文副刊 《電腦設備》華擎Q2營收戰新高 VGA任主將 08:362021/06/16 財經 《集中市場》土洋對作「鷹」霾 三大法人賣超53.97億元 15:412021/06/17 財經 《熱門族群》碩禾漲停點火 太陽能族群發燙 11:092021/06/16 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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