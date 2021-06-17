繼香港在台辦事處上月18日暫停運作後，澳門政府跟進宣布，在台灣的澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫停運作。大陸國台辦今表示，澳門在台辦事處暫停運作的原因「民進黨當局對此心知肚明，任何歪曲和辯解都蒼白無力」。

澳門政府宣布在台灣的澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫停運作，而後，澳府又再發聲明解釋，在台辦事處人員證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，辦事處「不得已」暫停。

陸委會也反駁，稱2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容，澳府無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在台辦事處運作。

國台辦今日以發言人馬曉光名義發出書面答記者問，對此，馬曉光回應稱，支持澳門特區政府根據基本法和大陸中央政府關於處理澳門涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。

他說，「關於澳門在台辦事處暫停運作的原因，澳門特區政府已作了說明，民進黨當局對此心知肚明，任何歪曲和辯解都蒼白無力」。