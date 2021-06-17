台南市長黃偉哲今（17日）晚間宣布，明天起，因爲扣除原來施打族群後疫苗，尚有餘裕，因此，市府將開始服務83歲以上、75歲以上持重傷病卡長者、75歲以上具原住民身分施打疫苗。

台南市衛生局指出，83-84歲人口數約13520人，為了方便長者施打疫苗，仍會經由里幹事及里長發送接種通知，提供疫苗施打時間與地點，並提醒長輩記得攜帶身分證、健保卡雙證件。