疫苗還有剩 台南18日起開放83歲以上長者接種 19:392021/06/17 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲宣布明天起開放83歲以上高齡長者接種疫苗。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲今（17日）晚間宣布，明天起，因爲扣除原來施打族群後疫苗，尚有餘裕，因此，市府將開始服務83歲以上、75歲以上持重傷病卡長者、75歲以上具原住民身分施打疫苗。 台南市衛生局指出，83-84歲人口數約13520人，為了方便長者施打疫苗，仍會經由里幹事及里長發送接種通知，提供疫苗施打時間與地點，並提醒長輩記得攜帶身分證、健保卡雙證件。 日本大規模疫苗接種 17日起放寬到18歲以上民眾 台南獲中央撥配3萬1700劑AZ疫苗 讓85歲以上長者都能施打 #83歲 #75歲 #長者 #施打疫苗 #台南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者接種年齡下修 桃園79歲就可打 04:102021/06/17 焦點要聞 接送失能長者接種AZ疫苗 彰化縣啟動長照就醫專車 14:192021/06/17 生活 北市再有1長者接種疫苗後猝死 院方緊急通報衛福部 20:022021/06/17 生活 嘉縣80歲以上長者 明起打疫苗 04:102021/06/17 地方新聞 竹市第2波5900劑疫苗今開打 下修開放78歲施打 13:162021/06/17 生活 南投第2波疫苗19日開打 86歲以上長者優先 16:542021/06/17 生活 老翁施打疫苗後無不適猝死 高雄接種站今施打人數驟降 12:232021/06/17 生活 AZ疫苗開打2天已13人猝死 陳時中：「利大於弊」還是建議施打 10:342021/06/17 政治 基隆80歲以上長者19、20日開打 總計8312人 17:322021/06/17 生活 打完疫苗猝死頻傳 長輩遺失接種通知單急喊：不用補了 14:532021/06/17 生活 單日新增本土確診＋167 施打AZ後 全台12長者猝死 04:102021/06/17 焦點要聞 生活熱門新聞 全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這 - 生活 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 北農員工確診引發網友疑慮 全聯澄清並無直接接觸 - 生活 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 一天＋12死！全台施打疫苗猝死累積24死 各縣市分布圖曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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