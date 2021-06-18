鴻海創辦人郭台銘購買BNT輝瑞疫苗，指揮中心近日放寬條件，只要附原廠出貨證明，能專案申請疫苗輸入，就在此時，外媒披露，台灣另一間裕利醫藥公司也在和BNT和上海復星進行疫苗交易的討論，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，他透過管道向上海復星了解相關情形，上海復星表示，那是台灣的事情，和他們無關。

美國媒體《紐約時報》昨（17日）引用知情人士的消息披露，台灣現正透過瑞士擁有的健康服務、冷藏和物流公司裕利醫藥（Zuellig Pharma）和BNT及上海復星進行一項疫苗交易的討論，希望藉此可以降低上海復星的角色，並滿足台灣方面的需求。對此，裕利發言人和台灣中央流行疫情指揮中心都拒絕評論。

吳子嘉17日亦在政論節目「關鍵時刻」上表示，他當時看到台灣媒體《新新聞》也有寫類似的報導時，還不覺得是重要的事情，但沒想到後續連紐時都寫相關報導，他認為，相關報導可以見報，背後應該也有衛福部的默許；他直言，這表達一個很簡單的概念，意思是裕利公司提出一個方案，讓裕利、上海復星和BNT三方來談疫苗的交易，這等於就是走林全的老路，真是早知如此，何必當初，如果當初就讓林全簽合約，現在疫苗早就到貨。

吳子嘉稱，相關消息一出，他認為BNT和上海復星都會看到，所以他透過管道跟上海復星做個了解，結果上海復星表示，「那是你們台灣島內的事，跟我們沒關係」。

據悉，台灣東洋去年10月12日宣布取得BNT在台代理權，準備爭取3000萬劑疫苗，卻在11月3日宣告破局。指揮中心指，因東洋拿不出直接授權書和合約，讓外界質疑東洋炒股。對此，負責代理的台灣東洋董事長林全表示，政府說東洋沒授權書是「吃我豆腐」，BNT願提供3000萬劑疫苗，但要得到授權需先付權利金，但若政府要的數量很低，東洋也開不了口協商。

東洋也指出，採購洽商中，為解決過往授權關係，必須有三方協議，並沒有所謂的「三方授權」。而台灣東洋一再向疾管署保證最終將會是台灣東洋與BNT之間的「供貨合約」來完成交易。