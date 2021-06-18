美國17日宣布斥資32億美元加速研發抗病毒藥，目的在對抗新冠肺炎與其他可能引發大流行的危險疾病，藥品最快可望在2021年底問世。 美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）17日在白宮簡報宣布這項投資計畫，此為美國針對疫情的新抗病毒計畫的一部分，目的是研發藥物對抗新冠肺炎等危險病毒引發的症狀。 目前正在研發階段的新冠肺炎抗病毒藥可協助患者減輕症狀，最快可望在2021年底推出，取決於臨床試驗的完成時間。32億美元投資款將加速臨床試驗，並對民間產業的研發和製造提供額外援助。
美國17日宣布斥資32億美元加速研發抗病毒藥，目的在對抗新冠肺炎與其他可能引發大流行的危險疾病，藥品最快可望在2021年底問世。 美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）17日在白宮簡報宣布這項投資計畫，此為美國針對疫情的新抗病毒計畫的一部分，目的是研發藥物對抗新冠肺炎等危險病毒引發的症狀。 目前正在研發階段的新冠肺炎抗病毒藥可協助患者減輕症狀，最快可望在2021年底推出，取決於臨床試驗的完成時間。32億美元投資款將加速臨床試驗，並對民間產業的研發和製造提供額外援助。
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