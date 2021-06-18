加拿大將於21日在聯合國人權理事會第47屆會議時，帶頭就新疆問題作反中共同發言。央視18日報導，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印17日（當地時間）就此表示，加拿大等一小撮西方國家出於政治目的，企圖再次在人權理事會散布虛假信息和謊言，對中國進行誣陷，這不過是重復他們將人權作為政治工具的一貫伎倆，必將遭到國際社會唾棄，注定會失敗。

劉玉印說，中國政府致力於為包括新疆各族人民在內的中國人民謀幸福，始終將人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標。經過不懈努力，中國新疆經濟社會發展和人權事業取得顯著成就。當前新疆社會安定祥和，經濟繁榮發展，各族人民安居樂業，共享幸福生活。2020年，新疆300多萬貧困人口全部脫貧，在歷史上首次消除絕對貧困。中國政府治疆政策光明磊落，對得起人民，對得起歷史，得到各族人民衷心擁護和支持。

劉玉印強調，某些國家不願看到中國新疆繁榮穩定、持續發展的大好局面，不擇手段編造關於新疆的謊言，妄圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展。中國新疆每年接待2億多人次旅遊者。這些國家在中國設有使館，派駐大使和其他外交官，難道他們不清楚中國新疆的真實情況嗎？還是有意扮演叫不醒的裝睡人？

劉玉印補充，中國多次邀請這些國家駐華大使赴新疆走一走、看一看，他們卻推三阻四，至今未成行，他們害怕什麼呢？很明顯，他們在意的並非事實和真相，而是千方百計藉口涉疆問題詆毀和誣陷中國。這種作法不得人心，不能得逞。加拿大等國自己侵犯人權行為觸目驚心、令人髮指，卻從未見這些國家採取實際行動認真解決。人權對他們來說只是口號或整治別人的工具。加拿大嚴重侵犯土著人人權。加拿大一所寄宿學校近日發現200多具土著兒童遺骸，再次讓人想起加拿大殘殺土著人、滅絕土著人文化的歷史罪行，包括將15萬名土著兒童強行與其家人分離並送往寄宿學校，至少4000名土著兒童在寄宿學校死於非命。時至今日，亞洲裔、非洲裔在加拿大仍受到嚴重種族歧視，移民權利受到無端侵犯。

劉玉印表示，再次正告這些國家，新疆、西藏、香港是中國不可分割的一部分，新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。沒有人比中國政府更關心中國人民的人權。中國愛好和平，倡導合作，同時也有自己的原則和底線，那就是中國的內政不容干涉，中國的名譽不容詆毀，中國的利益不容侵害。中方敦促加拿大等國立即懸崖勒馬，停止借涉疆等問題搞政治操弄，停止在人權理事會挑起對抗。中方將堅決反擊強加給中國的各種不公和侵害。