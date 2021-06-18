18日，科技類股領軍下日經小漲，早盤結束時，日經指數收29,107.98點，漲89.65點或0.31%。受到豐田汽車走弱影響，東證暫收1,958.01點，跌5.56點或0.28%。

瑞士信貸私人銀行認為，市場這周都處於震盪狀態，因為美國利率走向缺少明確方向，很難決定未來資金配置。

儘管醫界反對，但日本可能開放觀眾場邊觀看奧運會。同時，也讓外界擔憂，東奧很可能會導致另波新冠病毒擴散。日本當地媒體18日報導，東京2020年奧委會主席希望最多可達萬名觀眾入場奧運。

瑞士信貸補充，東京奧運會不確定性讓日本股市前景不明，這就是日股表現不如美股與歐股主因。

傳出與美國必治妥施貴寶藥廠，達成總價約31億美元協議後，雙方可共同開發與行銷某種實驗性抗癌藥物，衛采股價一度飆升10.26%。

同時，醫療平台業者M3漲 2.88%，醫療設備製造商Terumo也漲2.81%。

晶片相關族群走高，東京威力科創漲1.22%，愛德萬測試也漲 2.18%。

豐田汽車在本周創下歷史新高股價後，18日曾跌2.92%。

東證核心30中漲幅最大的是，上漲4.5%的日本電產，其次為光學儀器製造商豪雅。至於表現最差的為三井物產跌2.96%，其次才是豐田汽車。