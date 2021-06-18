中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.435％，為近一年新高，且較上一期5月標售的0.4％，上揚3.5個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管指出，主要反應聯準會（Fed）轉為偏鷹，美債殖利率上揚的結果。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引919億元資金進場搶標，投標倍數3.06倍，高於長期以來的平均水準，低於市場預估的0.44～0.46％區間。其中證券業拿到43.64％或131億元籌碼最多，其次銀行業標得35.02％或105億元，保險業占16.67％或50億元，票券僅4.67％或14億元。

券商主管表示，這次10年新券標售結果，主要反應美債殖利率上揚，美國聯準會（Fed）雖釋出提前升息訊息，但貨幣寬鬆不變，且我央行第二季理事會政策利率連五凍，短期並無利率上揚風險，市場資金仍相當充裕不變，加上壽險業進場券相對積極，使得標售結果優於預期。